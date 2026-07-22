Собянин поблагодарил всех, кто стоит на защите столичного неба

Сегодня отмечается День защитников неба Москвы — памятная дата, которая в наши дни вновь обрела актуальность. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Четыре с лишним года киевский режим проверяет на прочность защитников нашего неба. И все эти годы главной целью врага является Московский регион. Ведь мы — крупнейший промышленный центр и транспортный узел страны. И, что еще важнее, мы — столица и сердце России. Конечно, в борьбе с сильным и коварным врагом неизбежны потери. Но все же, несмотря на все усилия, он не смог и не сможет навязать нам свои правила игры. И за это я сегодня говорю спасибо всем, кто днем и ночью, в будни и праздники стоит на защите нашего неба», — написал мэр Москвы.

Сергей Собянин поблагодарил всех тех, чья профессия связана с защитой неба. Это работники предприятий и конструкторских бюро, которые смогли нарастить выпуск традиционных, проверенных временем средств ПВО и в кратчайшие сроки наладили производство инновационных изделий для отражения новых угроз. Это строители и работники городских служб, которые возводят защитные сооружения, вышки и позиции войск противовоздушной обороны в Москве и остальных регионах страны. Это программисты и представители технических специальностей, которые успешно решают сложнейшую задачу автоматизированного выявления и подавления вражеских беспилотных летательных аппаратов, а также бойцы Росгвардии, отрядов БАРС и ведомственной охраны, которые взяли на себя защиту критически важных объектов экономики и жизнеобеспечения населения.

«И конечно же, огромное спасибо военным летчикам и бойцам противовоздушной обороны, на плечах которых лежит основная тяжесть противодействия вражеским атакам. Спасибо всем защитникам неба!» — подчеркнул Сергей Собянин.

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