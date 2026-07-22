ВС РФ уничтожили две установки «Нептун-2» и поразили судно с грузом для ВСУ

В Одессе также разгромлен логистический центр «Новой Почты», хранивший военное имущество.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские военные уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Удар пришелся по позициям батареи в районе населенного пункта Ковалевка, что в 25 километрах северо-западнее Одессы. Помимо этого, в акватории Черного моря были поражены сухогруз и морское судно типа «балкер», следовавшие в порты Одессы и Черноморск. Одно из них находилось в 15 километрах, другое — в 53 километрах юго-восточнее города.
Этой же ночью высокоточное оружие накрыло объекты портовой инфраструктуры Одессы. Как уточнили в оборонном ведомстве, удары пришлись на государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса», где были поражены разгрузочные терминалы и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Кроме того, в самом городе уничтожен логистический центр «Новой Почты», используемый для хранения грузов военного назначения.
Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на Ставрополье выросло до пяти человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 июл
- Су-34 разнес пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 июл
- FPV-дроны уничтожили бронемашину ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 июл
- Российские военные освободили населенный пункт Волоховское в Харьковской области
- 21 июл
- «Гиацинт-К» ликвидировал пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 июл
- Дроны-камикадзе уничтожили сеть укреплений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 июл
- ВС РФ ударили по портам и складам топлива ВСУ в Одессе
- 20 июл
- «Ланцет» уничтожил бронированный MaxxPro ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 июл
- Армия России поразила объекты инфраструктуры ВСУ
- 18 июл
- Беспилотники «Молния-2» в действии. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 июл
- Наемника ВСУ из Австралии ликвидировали в ДНР
Читайте также
48%
Нашли ошибку?