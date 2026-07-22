ВС РФ уничтожили две установки «Нептун-2» и поразили судно с грузом для ВСУ

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

В Одессе также разгромлен логистический центр «Новой Почты», хранивший военное имущество.

Россия уничтожила БРК ВСУ Нептун-2

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Спецоперация

Российские военные уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удар пришелся по позициям батареи в районе населенного пункта Ковалевка, что в 25 километрах северо-западнее Одессы. Помимо этого, в акватории Черного моря были поражены сухогруз и морское судно типа «балкер», следовавшие в порты Одессы и Черноморск. Одно из них находилось в 15 километрах, другое — в 53 километрах юго-восточнее города.

Этой же ночью высокоточное оружие накрыло объекты портовой инфраструктуры Одессы. Как уточнили в оборонном ведомстве, удары пришлись на государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса», где были поражены разгрузочные терминалы и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Кроме того, в самом городе уничтожен логистический центр «Новой Почты», используемый для хранения грузов военного назначения.

Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших в результате атаки ВСУ на Ставрополье выросло до пяти человек.

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