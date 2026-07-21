Вспомнили нацистское прошлое? В Германии продолжается активное перевооружение

В Европе сейчас нарастает раскол. Так, в Германии активно пытаются перевооружаться, используя в отношении несогласных самые жесткие методы. В других странах, например, Чехии и Хорватии, все громче критикуют так называемую риторику войны и призывают спасать экономику, которая переживает худшие времена. О новом витке европейского противостояния — корреспондент «Известий» Ирина Галаган.

День для такого выступления германский министр обороны как будто специально выбирал. Годовщина покушения на Гитлера — дата, которую страна всю послевоенную историю чтила как символ неприятия своего нацистского прошлого. И вот именно теперь Борис Писториус делает заявления, какие вполне могли звучать и в 1930-е, и тем более в начале сороковых годов.

«Мы продолжаем последовательно готовить бундесвер к обороне страны и союза. Поэтому мы ввели новую военную службу и надолго укрепляем наш резерв. И поэтому сегодня впервые принесут присягу рекруты этой новой военной службы. Военная служба создает осознание того, ради чего нам стоит бороться, и это повышает устойчивость нашего общества», — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Речь о реформе, которая в Германии должна заменить всеобщую воинскую обязанность. Регистрировать в военкоматах немцев теперь будут принудительно, но отбирать на службу только наиболее мотивированных.

«Главная роль ФРГ в оборонных планах НАТО заключается в организации переброски через нашу страну союзных войск, личного состава и военной техники. Мы должны обеспечить их транспортировку через Германию — прежде всего на восточный фланг. Если это не будет организовано и не сработает, не будет работать и оборона территории НАТО, а также самой Германии», — сказала заместитель генерального инспектора бундесвера Николь Шиллинг.

Всех, кто сейчас высказывается против политики Берлина, ждет реальное уголовное преследование. Тюремный срок до трех лет грозит немецкому стендап-комику Уве Штаймле, который пошутил на митинге оппозиционной партии «АдГ».

«Это подлинные высказывания Фридриха Мерца — чтобы было понятно, что это за человек и каков его образ мыслей. Он сказал: „Я не боюсь ядерной войны“. Должен сказать, когда я вижу Фридриха Мерца, я иногда задаюсь вопросом: где же Штауффенберг, когда он действительно нужен?» — сказал комик и телеведущий Уве Штаймле.

Штауффенберг — как раз тот, кто пытался взорвать Гитлера и перевернуть ход Второй мировой. Историческую отсылку посчитали прямой угрозой Мерцу.

Немцы же все более укрепляются в мысли: политика нынешних властей и есть главная угроза их стране. Речь в первую очередь об экономике, которая переживает худшие времена последних десятилетий. Замести реальные проблемы под ковер как раз пытаются риторикой войны. Но и здесь борьба за лидерство двух европейских столиц — Берлина и Парижа — отталкивает даже союзников.

«На прошлой неделе господин Макрон был с визитом у господина Мерца. И каков результат? Ни истребителя, ни танка. А состоять в какой-то коалиции только на бумаге, как мы состоим в „коалиции желающих“, из которой ничего не вышло и где одни только разговоры — в таких состоять не нужно», — сказал премьер Чехии Андрей Бабиш.

Вопросом — на какие деньги собираются вооружать Европу в условиях всеобщего экономического и энергетического кризиса — задаются в Хорватии.

«Это уже ненормальная ситуация. Европейский союз оказался в полном штиле, в состоянии застоя. Он занимается исключительно разговорами о войне и попытками финансировать военное производство, которое требует огромного количества энергии. Объективно Россия не представляет никакой угрозы европейской территории, безопасности и миру. Такой угрозы не существует. Но конфликт можно спровоцировать», — сказал президент Хорватии Зоран Миланович.

Об отказе участвовать в «коалиции желающих» так или иначе заявили уже семь стран. Официально из нее вышла Болгария. Италия и Чехия прекратили выделение средств на совместные военные программы. Свою деятельность в рамках коалиции фактически свели к нулю Словакия, Венгрия, Румыния и Австрия. Они отказались выделять финансирование и отправлять своих солдат на совместные учения из-за рисков прямого втягивания в конфликт с Россией.

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