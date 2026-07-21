Передавал вещества в тюрьму: кота-наркокурьера задержали в Нижегородской области

В Нижегородской области задержали кота-наркокурьера

В Нижегородской области сотрудники исправительной колонии № 17 задержали кота, которого злоумышленники использовали для нелегальной переброски наркотиков заключенным. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУФСИН России.

План преступников заключался в том, чтобы домашнее животное незаметно проникло на режимную территорию и доставило опасную посылку адресатам, однако охрана вовремя заметила подозрительного зверя.

При осмотре усатого «курьера» обнаружили самодельный матерчатый ошейник, внутри которого были спрятаны два свертка. В одном из них находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, а в другом — порошок белого цвета.

Для идентификации содержимого на место происшествия вызвали кинолога со служебной собакой по кличке Фокси, которая подтвердила наличие наркотических средств в изъятых предметах.

После завершения всех необходимых процедур и проведения осмотра выяснилось, что здоровью кота ничего не угрожает. Сотрудники ведомства отпустили животное на волю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.