Передавал вещества в тюрьму: кота-наркокурьера задержали в Нижегородской области
Хвостатый доставщик был перехвачен охраной прямо у стен исправительного учреждения.
Фото: 5-tv.ru
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В Нижегородской области задержали кота-наркокурьера
В Нижегородской области сотрудники исправительной колонии № 17 задержали кота, которого злоумышленники использовали для нелегальной переброски наркотиков заключенным. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУФСИН России.
План преступников заключался в том, чтобы домашнее животное незаметно проникло на режимную территорию и доставило опасную посылку адресатам, однако охрана вовремя заметила подозрительного зверя.
При осмотре усатого «курьера» обнаружили самодельный матерчатый ошейник, внутри которого были спрятаны два свертка. В одном из них находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, а в другом — порошок белого цвета.
Для идентификации содержимого на место происшествия вызвали кинолога со служебной собакой по кличке Фокси, которая подтвердила наличие наркотических средств в изъятых предметах.
После завершения всех необходимых процедур и проведения осмотра выяснилось, что здоровью кота ничего не угрожает. Сотрудники ведомства отпустили животное на волю.
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