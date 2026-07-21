Лень или необходимость? Почему кошки так много спят

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 65 0

Две трети жизни питомцы проводят в объятиях Морфея.

Почему кошки так долго спят — ответ ветеринара

Фото: 5-tv.ru

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Ветеринар Варфоломеева: кошки спят до 15 часов в сутки из-за эволюции

Старший ветеринарный врач-терапевт Анастасия Варфоломеева объяснила, что кошки спят до 15 часов в сутки из-за биологической необходимости, заложенной эволюцией. Об этом сообщает aif.ru.

«В отличие от людей, кошек нельзя делить на „сов“ и „жаворонков“: их режим принципиально иной. Это так называемый полифазный сон. И пятнадцать часов здесь — не отклонение, а абсолютная норма», — заявила Варфоломеева.

По словам эксперта, все дело в энергосберегающей стратегии этих хищников. Дикие предки кошек, подобно львам или пантерам, атаковали добычу короткими, но невероятно интенсивными рывками. Чтобы восполнить колоссальные затраты энергии, организм требует продолжительного глубокого сна.

Около 70% времени отдыха занимает поверхностная дремота, когда питомец чутко сканирует обстановку на предмет опасности. Оставшиеся 30% приходятся на фазу быстрого сна, в которой дергаются усы и лапы, а также активно вырабатывается гормон роста.

«Поэтому полноценный отдых особенно критичен для котят», — добавила врач.

Ветеринар призвала хозяев быть внимательными — если взрослая кошка начинает спать значительно дольше привычного и вяло реагирует на корм, это может указывать на анемию или почечную недостаточность.

Однако чаще всего причина банальна — пасмурная погода за окном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему собаки виляют хвостом.

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