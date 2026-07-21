Уплыл с трусами в зубах: бобр в Польше ворует нижнее белье у местных жителей

Бобр в Польше ворует нижнее белье у местных жителей

В польском сегменте социальных сетей разошлась история мужчины, который столкнулся с дерзкими кражами вещей в собственном дворе. Злоумышленником оказался бобр, уточнило издание Fakt.

По словам пострадавшего, живущий в соседнем водоеме бобр повадился заходить на участок и уносить предметы гардероба. Изначально владелец дома не понимал, куда пропадают носки и рабочие футболки, пока не застал грызуна на месте преступления.

Животное на глазах у хозяина сорвало с веревки мужские трусы и скрылось с ними в воде. Автор сообщения на странице специализированного сообщества признался, что поведение зверя его шокировало.

Он отметил, что «встал как вкопанный», когда увидел, как «взломщик» уплывает с бельем в зубах. Пострадавший добавил, что при попытке приблизиться бобр не пугается, а агрессивно шипит, напоминая «разъяренную свинью» или змею в камышах.

Мужчина в шутку предположил, что зверь прошел «специальную подготовку».

Пользователей интернета ситуация изрядно повеселила. В комментариях под публикацией люди иронизируют, что у бобра явно есть деловые связи с енотами-полоскунами, и советуют пострадавшему потребовать компенсацию за украденные трусы.

Мужчина же всерьез обеспокоен поведением животного и задается вопросом, не является ли странное шипение и воровство признаком болезни. Большинство комментаторов, впрочем, призывают хозяина дома не конфликтовать, а попытаться наладить мирное соседство с необычным строителем плотины, пустившим одежду на благоустройство хатки.

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