ФИФА отменила красную карточку Паредеса после финала ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку, которую полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес получил после финала чемпионата мира 2026 года против Испании. Об этом сообщили в «Би-би-си» со ссылкой на журналиста BBC Sport Дэйла Джонсона.

В ФИФА подтвердили, что удаление исключили из официального протокола матча, а никаких дисциплинарных санкций в отношении игрока применять не стали.

Потасовка произошла сразу после финального свистка. Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил в грудь капитана испанцев Родри. Между футболистами завязалась перепалка, к которой вскоре присоединились другие участники матча.

В числе игроков, оказавшихся в центре конфликта, был Леандро Паредес. По данным источника, полузащитник схватил за шею защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем вступил в столкновение с Гави, который пытался защитить своего партнера по команде.

В решающем матче турнира сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после поражения в финале чемпионата мира 2026 года футболисты сборной Аргентины публично поддержали капитана команды Лионеля Месси, обратившись к нему с эмоциональными словами.

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