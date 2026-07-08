«Раб лампы»: Цискаридзе о балетном прошлом

Николай Цискаридзе: артист балета — вечный раб чудовищного режима

Артист балета — вечный раб лампы, чудовищного режима и ответственности. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился народный артист России Николай Цискаридзе на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

Он вспомнил, как, будучи самым молодым обладателем почетного звания, должен был поддерживать безупречную репутацию русского балета, особенно за рубежом.

«Когда я вышел на международную арену и мне было 18 лет, я представлял гигантскую страну великой культуры. Я станцевал спектакль, а с утра любая газета в любой столице мира могла перечеркнуть твою карьеру навсегда», — поделился артист.

Цискаридзе отметил, что нынешний мир круто поменялся: уже никто не обращает внимания на мнения критиков и ведущих газет, новая единица успеха — это лайки в социальных сетях.

Звание народного артиста России в 27 лет придало еще больше ответственности. По словам Цискаридзе, заходя в зал, зритель хотел увидеть мастера своего дела, и его совсем не должно было волновать, что у артиста только состоялся перелет и он уставший — нужно было выйти на сцену и показать высший класс.

«Это совсем непросто, и я помню вот эту дикую ответственность, вот это было самое сложное — когда ты все время раб этой лампы», — резюмировал Цискаридзе.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Николай Цискаридзе боялся не справиться с репликами на сцене МХТ, где он впервые играл классический драматический спектакль.

Он также вспомнил, что на первом прогоне со студентами театрального вуза и работниками театра в зале он опасался и реакции публики на его работу, и своей на зрителя. Артист пояснил, что в Большом театре люди сидят не так близко к сцене, как в МХТ.

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