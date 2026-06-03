Силы ПВО России за ночь сбили 354 украинских беспилотника

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

ВСУ попытались атаковать 17 регионов РФ.

Сколько украинских БПЛА сбили над Россией

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 354 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотника самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Всего киевский режим попытался атаковать 17 регионов России: Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области. Также дроны ВСУ были сбиты над территорией Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, беспилотники перехватывали в небе над акваторией Азовского моря.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что что в результате атаки дронов ВСУ на рейсовый автобус в городе Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) семь человек погибли и 11 пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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