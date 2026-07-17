Движение общественного транспорта ограничили в Самаре из-за ракетной угрозы

Городское метро продолжило работу.
Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova
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В Самаре временно прекратили движение наземного общественного транспорта. Об этом сообщил мэр Иван Носков на своем канале в мессенджере МАКС.
«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал глава города.
Ранее в 06:03 в городе объявили ракетную опасность. Носков напомнил, что публиковать фото и видео с беспилотниками и другой техникой, а также последствиями ударов запрещено.
«Сохраняйте спокойствие, доверяйте только официальным источникам информации», — добавил мэр.
После отбоя ракетной опасности в 06:49 движение общественного транспорта было возобновлено.
Ранее в апреле в Новокуйбышевске Самарской области мирный житель погиб в результате атаки украинских беспилотников на промышленное предприятие. Кроме того, обломки одного из БПЛА попали на крышу многоквартирного дома. Один человек был госпитализирован. После атаки прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав граждан.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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