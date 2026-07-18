СК возбудил дела о терактах после ударов ВСУ по Котовску и Электростали
При атаках БПЛА в Тамбовской области погибли семь человек, еще 25 ранены. В Подмосковье пострадали 26 человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Следственный комитет России начал уголовные расследования по факту атак беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА нанесли удары по логистическим центрам в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе СК в мессенджере МАКС.
На местах происшествий работают следователи и криминалисты. После обнаружения фрагментов дронов назначат судебные экспертизы. В ведомстве отметили, что будут даны уголовно-правовые оценки действиям украинских военнослужащих, совершивших теракты против мирных граждан.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате удара по складу в Котовске погибли семь человек, еще 25 получили ранения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московская область подверглась серии атак беспилотных летательных аппаратов, в результате которых пострадали жители и возникли пожары на объектах инфраструктуры.
Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Богородском городском округе и на территории нефтебазы в Ногинске, где продолжают работать пожарные и оперативные службы. Для безопасности был эвакуирован родильный дом и жители многоквартирного дома на улице Радченко, пациентов направили в профильные стационары.
По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась 26 взрослым: двое пострадали в Ногинске, еще 24 — на складе в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, все обеспечены необходимой помощью. На местах продолжают работать МЧС, полиция, скорая помощь и аварийные службы, ведется обследование территории и ликвидация последствий атак.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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