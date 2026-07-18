Число пострадавших при ударе ВСУ по складу в Котовске возросло до 25 человек
Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Количество пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по складу в Котовске Тамбовской области увеличилось до 25 человек. Об этом 18 июля сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
По уточненным данным, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, еще 16 — средней тяжести. Госпитализация потребовалась 23 пострадавшим. Всем оказана необходимая медицинская помощь.
Глава региона отметил, что на подлете к объекту системой противовоздушной обороны были сбиты 28 вражеских БПЛА, оснащенных поражающими элементами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате удара украинского беспилотника по логистическому центру в Котовске Тамбовской области погибли семь человек.
Глава региона Евгений Первышов сообщил, что еще 24 человека получили ранения и находятся в больницах Котовска и Тамбова, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
По информации губернатора, после попадания БПЛА на территории склада возникло возгорание. Открытое горение удалось ликвидировать, однако спасатели продолжают работы по устранению последствий пожара.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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