Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву

Пресечены атаки групп из пяти, семи и девяти дронов.
Фото: © РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву за ночь на 17 июля. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин сообщил о налетах БПЛА на столицу в мессенджере МАКС. В 6:21 Москву атаковала первая группа из пяти беспилотников, в 6:42 — прилетели еще девять. Последний отряд дронов приблизился к городу в 7:52. Все БПЛА уничтожены, на местах падения обломков работали специалисты оперслужб, уточнил Собянин.
Ранее киевские боевики совершили массированный налет на Москву — с вечера 15 июля до 9:00 16 июля в направлении столичного региона двигалось более 200 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. О ней президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами, атакуя мирные населенные пункты и гражданское население.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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