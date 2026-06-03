Скрытая угроза под землей: бездомный рассказал, каково жить в канализации

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Обитатели туннелей рискуют стать жертвами стихии и агрессивных соседей.

Каково жить людям в канализации: порядки и угрозы

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Foto: Sven Ellger

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Наибольшую угрозу в канализации для людей представляют внезапные наводнения

Наибольшую угрозу для людей, проживающих в канализационных и водосточных системах, представляют внезапные наводнения, вызванные погодными условиями. Об этом сообщил пользователь платформы Reddit под псевдонимом 6WingedAngel10. Он поделился опытом жизни в коллекторах.

Он акцентировал внимание на том, что во время сильных дождей потоки воды превращаются в смертельную ловушку.

«Самое страшное, что я видел, — как людей уносит потоками воды во время дождя. Не все проявляют осторожность в дождливые сезоны, оборачивающиеся стремительными наводнениями», — подчеркнул автор публикации.

Помимо климатических рисков, жизнь под землей сопряжена с высоким уровнем преступности и отсутствием контроля со стороны правоохранительных органов.

Мужчина отметил, что полиция практически никогда не спускается в туннели, что позволяет злоумышленникам скрываться от преследования и перемещаться по городу, избегая камер видеонаблюдения. Установившиеся в этой среде порядки крайне суровы по отношению к чужакам.

Любого нового человека на входе подвергают допросу, и отсутствие знакомых среди постоянных обитателей может привести к немедленному физическому насилию. Как утверждает рассказчик, в этих лабиринтах можно совершать любые действия абсолютно безнаказанно.

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