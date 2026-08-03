«Что мне делать?» — Волочкова взмолилась о помощи

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 1 344 0

Балерина обратилась к подписчикам с просьбой.

Фото, видео: Константинов Максим/ТАСС; ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Волочкова забыла пароль от TikTok и попросила подписчиков помочь ей разобраться

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова неожиданно привлекла внимание молодой аудитории в TikTok. Балерина завела страничку в популярной соцсети и сразу же опубликовала эмоциональный пост, в котором призналась, что не знает, как вести аккаунт.

В своем обращении Волочкова описала уютную обстановку: веранда, горящие свечи, белые розы и кальян. При этом она искренне попросила подписчиков помочь ей разобраться с платформой.

«Вы поймите, я не знаю, как вести этот ТикТок. Ну помогите вы мне кто-нибудь. Можете мне просто прислать, как это делать?» — вопрошает балерина.

Реакция пользователей не заставила себя ждать: в комментариях советуют артистке не усложнять и просто танцевать — ведь именно этого от нее и ждут.

Анастасия Волочкова в интервью 5-tv.ru подтвердила, что испытывает трудности с использованием социальной сети. Она не смогла вспомнить пароль от старого аккаунта и была вынуждена зарегистрироваться заново.

«Я создала страничку по одной простой причине: она у меня была, но я забыла пароль. <…> Реально не могу разобраться… Сейчас вместе с моими партнерами <…> разбираемся, может, они мне помогут. Я просто не знаю, как страницу вести. Я всегда говорю: кто хочет, тот всегда меня найдет», — отметила она.

Ранее у заслуженной артистки России Анастасии Волочковой на безымянном пальце правой руки заметилия шикарное кольцо с бриллиантом. Корреспондент 5-tv.ru на VK Fest-2026 не постеснялась спросить у балерины, не собралась ли та случайно замуж, на что знаменитость с радостью прокомментировала волнующий многих вопрос. Как оказалось, сердце Анастасии Юрьевны полностью свободно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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