«Спонсоры терроризма»: Захарова обвинила НАТО в причастности к атаки на Геленджик

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 289 0

По словам дипломата, через Украину действует бандформирование, связанное с европейскими странами.

Как Захарова отреагировала на атаку ВСУ на Архипо-Осиповку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Захарова обвинила НАТО и ЕС в причастности к терроризму после атаки на Геленджик

Страны НАТО и Европейского союза (ЕС) стали частью международной террористической деятельности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 5-tv.ru, комментируя атаку ВСУ на село Архипо-Осиповка под Геленджиком.

По словам дипломата, «террористическое бандформирование», которое захватило государственный аппарат Украины, действует в центре Европы.

«Спонсорами терроризма являются натовские страны. Не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность к терроризму. Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельности», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком погибло шесть человек, среди них трое детей.

По последним данным, общее число пострадавших достигло 47 человек. Часть раненых доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где им оказывают необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что состояние четырех пострадавших, включая двух детей, оценивается как тяжелое.

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