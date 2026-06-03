Опасные игры: почему нельзя троллить телефонных мошенников

Экономист Суворов: категорически нельзя троллить телефонных мошенников

Длительные разговоры с телефонными аферистами и попытки их «разоблачить» несут серьезную угрозу для безопасности граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление эксперта по поведенческой экономике и ректора Российской экономической школы Антона Суворова.

Специалист пояснил, что мошенники часто используют такие диалоги для фиксации биометрических данных. Записанный образец голоса в дальнейшем может быть применен для создания дипфейков, с помощью которых обманщики имитируют звонки близким родственникам жертвы.

Кроме того, длительный контакт позволяет злоумышленникам нащупать слабые места человека.

Специалист акцентировал внимание на том, что ключевой ошибкой является излишняя самоуверенность и вера в собственную неуязвимость. По словам Суворова, жертвами обмана нередко становятся высокообразованные люди, которые полагают, что легко отличат манипуляцию от реальности.

«Во-первых, всегда сохранять критическое мышление и внутренний настрой на то, чтобы не принимать быстрых решений. Всегда берите паузу перед серьезными шагами. Сейчас же есть возможность установить самозапреты, периоды охлаждения — не надо этим пренебрегать», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что злоумышленники намеренно перегружают собеседника огромным объемом информации, чтобы лишить его возможности здраво рассуждать.

Наиболее эффективным методом защиты остается немедленное прекращение любого сомнительного разговора. Антон Суворов поделился личным опытом, рассказав, как ему поступали звонки якобы из правоохранительных органов по поводу подозрительных транзакций. В таких случаях он рекомендует требовать официальную повестку и сразу вешать трубку.

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