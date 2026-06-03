Игрушечные наручники и капы для зубов: как птицы используют мусор для гнезд

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Пернатые начали украшать свои жилища отходами ради привлечения самок.

Как мусорные полигоны влияют на поведение птиц

Фото: © РИА Новости/ Александр Кряжев

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Daily Mail: птицы используют отходы людей для строительства гнезд

Птицы-шалашники, обитающие в австралийских городах, начали активно использовать мусор для строительства своих гнезд. Об этом сообщило Daily Mail.

Специалисты из Эксетерского университета зафиксировали на видео и фото, как самцы вплетают в свои архитектурные конструкции из веток бытовые предметы: медицинские флаконы, пластиковые капы для зубов, проволоку и даже игрушечные наручники.

Подобное поведение продиктовано стремлением самцов поразить потенциальных партнерш необычным декором, который контрастирует с их естественным оперением.

Доктор Лаура Келли, один из авторов научного проекта, подчеркнула, что доступность антропогенного мусора, особенно пластика и стекла, серьезно корректирует привычки пернатых.

«Наше исследование демонстрирует, что наличие человеческих предметов меняет поведение шалашников. Мы пока не можем точно сказать, несет ли это положительный или отрицательный эффект для популяции, но это явное напоминание о том, как деятельность человека непредсказуемо трансформирует природу», — отметила она.

Ученые сравнили гнезда в городской среде Таунсвилла и сельских районах Квинсленда. Оказалось, что городские особи собирают в среднем около 90 «украшений», тогда как их сородичи из деревень ограничиваются лишь 20 предметами.

Исследователи обратили внимание, что в мегаполисе птицы отдают предпочтение ярким красным деталям и игнорируют тусклые зеленые. Кейтлин Эванс, соавтор работы, объяснила это особенностями зрения самок, которые оценивают яркость и контрастность подношений.

Самцы сначала возводят тоннель из прутьев, а затем устраивают целое представление, поочередно подбрасывая найденные аксессуары перед глазами избранницы.

Сельские птицы также не брезгуют человеческими вещами, совершая регулярные набеги на мусорные баки ферм и соседские шалаши конкурентов.

Во время эксперимента оба типа птиц, как городских, так и сельских, продемонстрировали явное предпочтение искусственным материалам перед природными. Это подтверждает глобальный сдвиг в экологии этого вида.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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