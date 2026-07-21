Харламов: потеря зубов может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем

Проблемы с зубами могут влиять на общее состояние организма. Об этом Газета.ру заявил главный врач научной стоматологии Артем Харламов. По его словам, при оценке рисков важно учитывать не только количество потерянных зубов, но и скорость развития проблемы.

«Пациенты часто спрашивают, сколько зубов можно потерять без вреда для здоровья. Но правильнее смотреть не только на число зубов, но и на динамику. Если полгода назад был один проблемный зуб, а сейчас уже несколько, это более тревожный сигнал, чем просто итоговая цифра», — отметил специалист.

Харламов пояснил, что потеря зубов нередко связана с хроническими воспалительными процессами в полости рта. Он привел данные исследований, проведенных в Китае, согласно которым у людей с полной потерей зубов риск смерти был выше, чем у тех, кто сохранил зубной ряд. Авторы работ связывали часть этой зависимости с признаками системного воспаления в организме, в том числе с уровнем С-реактивного белка.

При этом врач подчеркнул, что сам по себе удаленный зуб не становится причиной смерти. Значение имеет общее состояние полости рта и наличие длительных проблем.

Еще один фактор связан с изменением питания. После потери жевательных зубов человеку становится сложнее есть твердые продукты — мясо, овощи, орехи. Из-за этого многие переходят на более мягкую пищу, и это может привести к недостатку белка, витаминов и других важных веществ. У пожилых людей такие изменения способны способствовать снижению массы тела и уменьшению мышечной силы.

Также существуют исследования, которые указывают на связь между количеством сохраненных зубов и когнитивными функциями у пожилых людей. У пациентов с выраженной потерей зубов и без восстановления жевательной функции чаще фиксируют нарушения памяти, внимания и мышления. Однако ученые не считают доказанной прямую связь между отсутствием зубов и развитием деменции.

«Все эти исследования остаются наблюдательными. Они не доказывают прямого влияния потери зубов на продолжительность жизни, но показывают устойчивую связь. Стремительная потеря зубов у пожилых людей связана с воспалительными процессами во всем организме, а выраженный дефицит жевательной функции и отказ от восстановления зубного ряда — с большим количеством бытовых изменений, из которых складываются качество жизни и общий прогноз», — заключил Харламов.

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