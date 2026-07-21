Собаки напали на пятилетнего ребенка в Подмосковье

Собаки породы американский булли напали на пятилетнего мальчика в деревне Павловское городского округа Истра Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Собака напала на пятилетнего ребенка в Подмосковье. 5-tv.ru

По данным ведомства, инцидент произошел на детской площадке рядом с одним из частных домов. Мальчик находился там в момент, когда к нему подбежали две собаки, после чего животные начали кусать ребенка.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что детской площадке у одного из частных домов, расположенных в деревне Павловское, играл 5-летний ребенок, в этот момент к нему подбежали собаки породы „американский булли“, которые его покусали», — сообщили в региональном главке МВД.

По словам очевидцев 5-tv.ru, на помощь ребенку пришел местный житель, однако во время попытки отогнать животных он также получил укусы.

Местные жители также сообщили, что одна из собак ранее загрызла другого питомца и набросилась на женщину. По их словам, жалобы на поведение животного поступали и раньше. При этом, как утверждают очевидцы, после предыдущих случаев владелец продолжал выгуливать собаку без намордника и поводка.

В полиции уточнили, что хозяина животных установили. Им оказался местный житель 1974 года рождения. Мужчина пояснил, что собаки самостоятельно покинули территорию его участка, сделав подкоп под забором.

По данным местных жителей, владелец собак работает ветеринарным врачом.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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