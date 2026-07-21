Собянин: Арбатско-Покровскую линию метро продлим за МКАД по просьбам жителей

Арбатско-Покровская линия столичного метрополитена уйдет далеко за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере «Макс».

По многочисленным просьбам жителей столицы синюю ветку метро продлят до района Восточный. При этом специалисты уже полностью завершили проходку двух подземных тоннелей до новой станции «Гольяново».

«В 2028 году станция должна принять пассажиров», — рассказал мэр Москвы в публикации.

После ввода объекта значительно улучшится транспортная доступность района Гольяново, а в перспективе — и Восточного. Новая линия поможет снизить нагрузку на станцию «Щелковская» и перегруженное Щелковское шоссе, сократив время ежедневных поездок для десятков тысяч жителей столицы.

Новый транспортный объект порадует и своим внешним видом. Интерьер станции «Гольяново» оформят в футуристическом космическом стиле в честь знаменитого предприятия «Геофизика-Космос».

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что в Москве юные волнотеры изготавливают тактические браслеты для участников СВО.

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