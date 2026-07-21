Собянин: Арбатско-Покровскую линию метро продлим за МКАД по просьбам жителей

|
Алена Куликова
Алена Куликова 56 0

Мэр Москвы рассказал, что новая станция «Гольяново» начнет принимать пассажиров в 2028 году.

Арбатско-Покровскую линию метро продлят за МКАД

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Арбатско-Покровская линия столичного метрополитена уйдет далеко за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере «Макс».

По многочисленным просьбам жителей столицы синюю ветку метро продлят до района Восточный. При этом специалисты уже полностью завершили проходку двух подземных тоннелей до новой станции «Гольяново».

«В 2028 году станция должна принять пассажиров», — рассказал мэр Москвы в публикации.

После ввода объекта значительно улучшится транспортная доступность района Гольяново, а в перспективе — и Восточного. Новая линия поможет снизить нагрузку на станцию «Щелковская» и перегруженное Щелковское шоссе, сократив время ежедневных поездок для десятков тысяч жителей столицы.

Новый транспортный объект порадует и своим внешним видом. Интерьер станции «Гольяново» оформят в футуристическом космическом стиле в честь знаменитого предприятия «Геофизика-Космос».

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что в Москве юные волнотеры изготавливают тактические браслеты для участников СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Солнце наносит удар: Землю накроет опасная магнитная буря красного уровня
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео