«Счастье найдет тебя само»: беременная «ранетка» Анна Руднева вышла замуж

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 94 0

Для певицы это уже третий брак.

Анна Руднева вышла замуж

Фото: Telegram/Аня Руднева/anya_ranetka

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Беременная экс-солистка «Ранеток» Анна Руднева вышла замуж

Экс-солистка группы «Ранетки» Анна Руднева вышла замуж. Кадры с торжества она опубликовала в своем Telegram-канале.

Отношения с мужчиной по имени Илья артистка узаконила 18 июля. Пара уже находится в ожидании малыша. Поэтому для свадьбы Анна выбрала белый сарафан и свободную накидку-халат в тон.

«Любовь — самое важное в жизни каждого человека. Порой бывает сложно найти того самого, с кем тебе правда захочется разделить это чувство, но, возможно, и не нужно искать, счастье найдет тебя само», — подписала кадры с праздника исполнительница.

Судя по моментам, опубликованным знаменитостью, свадьба была веселой: с конкурсами, танцами и тортом, украшенным свежими ягодами. Сама Руднева даже пошутила, что если гости на празднике не залезли на крышу, то значит, свадьба была скучной. Ведь те, кто пришли поздравить ее, до крыши дома все же добрались.

Для певицы это уже третий брак. Первым мужем знаменитости был актер, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Павел Сердюк. От него исполнительница в 2012 году родила дочь Софью.

Вторым супругом был музыкант Дмитрий Белин. Этот союз подарил жизнь их сыну Тимофею.

Как признавалась сама артистка в социальных сетях, в третий раз выходить замуж она не планировала. Ее новый избранник тоже имеет за плечами непростое прошлое и, как и она, мужчина не собирался вновь жениться. Но, встретив друг друга, они передумали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выходит замуж. Она опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце и большой букет кремовых и розовых роз. Личность возлюбленного спортсменка не раскрыла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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