Анатолий Цой обвенчался с избранницей, которую скрывал от публики

Певец Анатолий Цой, известный под псевдонимом TSOY, обвенчался с супругой. Кадры с церемонии опубликовали в StarHit.

На опубликованных фотографиях девушка предстала в белом кружевном платье с легкой накидкой.

По данным издания Super, опубликованным в 2020 году, избранницу Анатолия Цоя зовут Ольга. Пара состоит в браке с 2010 года — свадьба состоялась еще до широкой известности артиста. Как сообщалось, у них трое детей: сын, родившийся в 2012 году, и дочери-близнецы.

Сам Цой не стал рассказывать о своей личной жизни и не раскрыл имя избранницы. В социальных сетях артист в основном делится новостями о творчестве и музыкальных проектах.

Ранее Цой рассказывал о создании пластинки «Ты влюбляешься в него», работа над которой заняла около 11 месяцев.

По словам исполнителя, в записи альбома использовали живые инструменты, а над проектом вместе с ним работал артист и ведущий Азамат Мусагалиев. Цой отмечал, что стремился создать музыку, которая будет близка слушателям и передаст личные эмоции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой сделали предложение руки и сердца. Избранник спортсменки подарил ей кольцо и большой букет в форме сердца. При этом фигуристка не раскрывала подробности личной жизни, поэтому имя ее будущего мужа остается неизвестным.

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