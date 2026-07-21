Опозорила на весь мир: женщина жестоко отомстила мужу за годы измен

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 167 0

Пост с ее гневной историей прочитали необычно много пользователей.

Как женщина жестоко отомстила мужу за годы измен история

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина жестоко отомстила мужу за годы измен с помощью рекламы

Пользовательница площадки Reddit с ником ArrestTheCheeto оригинальным способом наказала своего супруга за многолетнюю неверность.

Женщина выяснила, что на протяжении десяти лет совместной жизни партнер постоянно обманывал ее, ведя двойную жизнь. После серьезной ссоры, в ходе которой мужчине были предъявлены неопровержимые доказательства, он признал свою вину.

Однако вместо тихого развода героиня истории решила устроить масштабное публичное разоблачение, использовав для этого современные технологии интернет-маркетинга.

«Больше десяти лет я жила с мужчиной, совершенно не заслуживавшим моей верности. Три дня назад во время ссоры я сказала ему, что знаю о его изменах, после чего привела некоторые доказательства одной из них, в которой я уверена. Этого было достаточно — он признался. Я сказала, что это был не первый такой случай. Он опустил голову. Этот подонок лгал мне с самого первого дня!» — поделилась своими эмоциями разгневанная женщина.

Чтобы месть была максимально болезненной, она не просто написала гневный пост, а потратила деньги на его продвижение. Помимо настройки платной рекламы, автор публикации провела колоссальную работу по оповещению всех заинтересованных сторон.

Она разыскала партнеров тех женщин, с которыми у ее мужа была интимная связь, и раскрыла им правду. Список обманутых людей оказался внушительным — в него попал даже родной брат изменника.

Кульминацией стало использование рекламных инструментов социальной сети. Потратив всего шесть долларов, женщина обеспечила своему посту с описанием манипуляций и насилия со стороны супруга гарантированные показы целевой аудитории в течение трех суток. Героиня подчеркнула, что ее доброту ошибочно приняли за слабость, и бывший возлюбленный наконец увидел степень ее ярости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Алексей Учитель анонсировал фильм с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео