Опозорила на весь мир: женщина жестоко отомстила мужу за годы измен

Женщина жестоко отомстила мужу за годы измен с помощью рекламы

Пользовательница площадки Reddit с ником ArrestTheCheeto оригинальным способом наказала своего супруга за многолетнюю неверность.

Женщина выяснила, что на протяжении десяти лет совместной жизни партнер постоянно обманывал ее, ведя двойную жизнь. После серьезной ссоры, в ходе которой мужчине были предъявлены неопровержимые доказательства, он признал свою вину.

Однако вместо тихого развода героиня истории решила устроить масштабное публичное разоблачение, использовав для этого современные технологии интернет-маркетинга.

«Больше десяти лет я жила с мужчиной, совершенно не заслуживавшим моей верности. Три дня назад во время ссоры я сказала ему, что знаю о его изменах, после чего привела некоторые доказательства одной из них, в которой я уверена. Этого было достаточно — он признался. Я сказала, что это был не первый такой случай. Он опустил голову. Этот подонок лгал мне с самого первого дня!» — поделилась своими эмоциями разгневанная женщина.

Чтобы месть была максимально болезненной, она не просто написала гневный пост, а потратила деньги на его продвижение. Помимо настройки платной рекламы, автор публикации провела колоссальную работу по оповещению всех заинтересованных сторон.

Она разыскала партнеров тех женщин, с которыми у ее мужа была интимная связь, и раскрыла им правду. Список обманутых людей оказался внушительным — в него попал даже родной брат изменника.

Кульминацией стало использование рекламных инструментов социальной сети. Потратив всего шесть долларов, женщина обеспечила своему посту с описанием манипуляций и насилия со стороны супруга гарантированные показы целевой аудитории в течение трех суток. Героиня подчеркнула, что ее доброту ошибочно приняли за слабость, и бывший возлюбленный наконец увидел степень ее ярости.

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