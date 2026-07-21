Атакован ключевой узел: военные РФ ударили по украинскому газопроводу в Сумах

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 110 0

Для этой атаки применили FPV-дрон «КВН».

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские военные ударили по ключевому узлу украинского газопровода в Сумах

Армия России ударила по украинскому газопроводу в Сумах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции „Сумская“, входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов — ключевого узла газотранспортной системы Украины», — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что для этой атаки использовали FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН»).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что расчет дальнобойных дронов-камикадзе самолетного типа группировки войск «Центр» уничтожил сеть укреплений ВСУ. В них противник осуществлял управление беспилотниками.

Также 5-tv.ru писал о том, что российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Были поражены два сухогруза с военными грузами на борту. Уничтожены также резервуары с горюче-смазочными материалами. Они тоже предназначались для нужд украинских боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Алексей Учитель анонсировал фильм с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео