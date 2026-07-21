Российские военные ударили по ключевому узлу украинского газопровода в Сумах

Армия России ударила по украинскому газопроводу в Сумах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции „Сумская“, входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов — ключевого узла газотранспортной системы Украины», — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что для этой атаки использовали FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН»).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что расчет дальнобойных дронов-камикадзе самолетного типа группировки войск «Центр» уничтожил сеть укреплений ВСУ. В них противник осуществлял управление беспилотниками.

Также 5-tv.ru писал о том, что российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Были поражены два сухогруза с военными грузами на борту. Уничтожены также резервуары с горюче-смазочными материалами. Они тоже предназначались для нужд украинских боевиков.

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