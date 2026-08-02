Трагедия после родов: женщина едва не лишилась жизни из-за галлюцинаций

Mirror: в Британии женщина едва не лишилась жизни из-за галлюцинаций

В Британии женщина по имени Джесси Калверт перенесла пугающее психическое расстройство, из-за которого видела свою живую дочь Матильду мертвой в колыбели. Ее историю рассказало издание Mirror.

Проблемы со здоровьем у 20-летней женщины начались после тяжелых родов, осложненных опасным для жизни кровотечением. В течение семи месяцев она регулярно возвращалась в больницу из-за физических болей, что привело к постепенному ухудшению ментального состояния.

Первыми тревожными признаками стали навязчивые мысли о безопасности младенца, которые позже переросли в аудиовизуальные галлюцинации: голоса приказывали матери причинить себе вред, утверждая, что только это спасет ее ребенка от воображаемой угрозы.

Джесси призналась, что видела дочь с «монструозными чертами» и перестала выходить из дома из-за страха. В ноябре 2025 года ей диагностировали послеродовую депрессию и психоз, после чего она была госпитализирована в специализированное отделение для матерей.

«Моей самой низкой точкой было планирование того, как я собираюсь покончить с собой. Я думала, что моя семья вырастит дочь лучше, чем я», — вспомнила женщина.

Из-за тяжелого состояния британка почти не помнит первый год жизни Матильды, включая ее первые улыбки и смех, так как находилась в режиме выживания.

Ситуация начала улучшаться только в мае текущего года благодаря правильно подобранной медикаментозной терапии и когнитивно-поведенческой психотерапии.

Сейчас Джесси восстанавливает связь с дочерью и получает поддержку от специализированных служб штата и близких. Она призывает других женщин не бояться открыто говорить о своих чувствах, чтобы вовремя получить помощь.

На данный момент молодая мать продолжает реабилитацию, отмечая, что ее связь с Матильдой стала невероятно крепкой, несмотря на пережитые ужасы психологического расстройства.

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