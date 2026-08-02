Шапка из фольги не поможет: первая магнитная буря августа началась на Земле

Первая в августе геомагнитная буря началась на Земле

Первая в августе магнитная буря началась на Земле вечером в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Последний месяц лета не стал долго раскачиваться, и <…> все же началась первая магнитная буря августа — она же шестая магнитная буря лета», — заявили исследователи.

Информация о событии появилась около 21:00 по московскому времени. По словам ученых, выброс плазмы от вспышки на Солнце достиг Земли примерно в 14:30, однако до уровня геомагнитного шторма показатели поднялись уже позже.

Специалисты отметили, что все развивается по сценарию, который прогнозировался: уровень бури колеблется между G1, то есть «слабым», и G2 — «обычным». Они также добавили, что продолжительность события составит менее четырех-шести часов, возможно, даже меньше.

«Шапку из фольги за такое время не заказать, разве что сделать своими руками, но она все равно не поможет — магнитное поле, в отличие от электрического, металлами не экранируется», — предупредили в лаборатории.

Ранее 5-tv.ru писал о нестабильной геомагнитной обстановке 1 августа 2026 года.

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