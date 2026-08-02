Стало известно, где и когда сыграют свадьбу Роналду и Родригес

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 74 0

Футболист сделал своей возлюбленной предложение в 2025 году.

Где и когда пройдет свадьба Роналду и Родригес

Фото: www.globallookpress.com/Fabio Ferrari

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The Sun: Роналду и Родригес поженятся на Мадейре 8 августа

Свадьба пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду и его возлюбленной, испанской модели Джорджины Родригес состоится в субботу, 8 августа, на острове Мадейра в Португалии, об этом сообщает портал The Sun.

В издании заявили, что праздничная церемония начнется в соборе города Фуншал, где 41-летний Роналду и 32-летняя Родригес свяжут себя узами брака. После торжество продолжится в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

Отмечается, что гости церемонии начнут собираться уже в четверг. Пара уже забронировала на пятницу и субботу два этажа отеля, а также несколько барных зон.

Фуншал является малой родиной Роналду: в этом городе он родился и делал первые шаги на пути в большой спорт. Кроме того, здесь футболисту установлена бронзовая статуя, есть отель, носящий его имя.

Роналду встречается с Джорджиной с 2016 года. Пара воспитывает дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Еще трое детей — Криштиану и близнецы Матео и Ева появились на свет с помощью суррогатного материнства. Спортсмен сделал предложение Родригес в 2025 году.

Ранее певец Илья Гуров заявил, что Роналду, несмотря на отсутствие победы на чемпионате мира по футболу, завоевал людские сердца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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