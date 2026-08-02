Три человека погибли в результате крушения самолета в Словакии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

Среди жертв авиакатастрофы — четырехлетний ребенок.

Что известно о крушении самолета в Словакии

Фото: www.globallookpress.com/Oskar Eyb

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Три человека, включая ребенка, погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Словакии. Об этом сообщили в местной полиции.

«Сегодня после обеда в населенном пункте Очова (в центральной части Словакии. — Прим. ред.) произошел трагический случай. В результате падения легкомоторного самолета погибли три человека», — говорится в сообщении правоохранителей.

По данным полиции, среди погибших оказался 48-летний пилот, а также 38-летний мужчина и четырехлетний ребенок. Сейчас специалисты проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить причины и все обстоятельства произошедшего.

По данным словацкого телеканала TV JOJ, самолетом управлял опытный пилот. Предварительно, полет был организован в формате обзорной экскурсии.

Ранее 5-tv.ru писал о крушении экскурсионного самолета в Перу, в результате которого погибли 13 человек. Борт с туристами направлялся к геоглифам пустыни Наска - одной из главных достопримечательностей Южной Америки и объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самолет потерпел крушение в районе Пуэбло-Вьехо.

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