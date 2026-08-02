Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейскую комиссию (ЕК) в лицемерии в связи с решением разрешить импорт соболиного меха из России при сохранении запрета на ввоз других товаров. Свое мнение он высказал в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook*.

Как отметил политик, продукция, которая нужна промышленности европейских стран, а также товары, необходимые для повседневной жизни, импортировать из России запрещено, несмотря на то, что их тяжело заменить импортом из других государств даже из-за гораздо более высоких цен.

«Но на соболиный мех это распространяться не будет, его будет столько, сколько нужно, как будто речь идет об обычном товаре вроде кофе или сахара. Это выдумать может только лицемерная Европейская комиссия», — заявил Фицо.

По мнению премьер-министра, ЕК пошла на этот шаг, поскольку элитная меховая индустрия Европы не имеет другой возможности получить ценного соболя для изготовления шуб. Впрочем, если учитывать сохранение других санкций, вывод о незаменимости российского меха очевиден.

В июле министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти сообщила, что Европейский союз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций в сокращенном формате. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добавила, что в списки были добавлены еще 32 банка из РФ, которым запретили совершать транзакции. Брюссель продолжит оказывать давление на Москву, сосредоточившись на расширении черных списков и борьбе с обходом ограничений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз потребовал от Армении разрыва связей с Москвой. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. По данным ведомства, европейцы призывают правительство Никола Пашиняна сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях и прекратить гуманитарные контакты.

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