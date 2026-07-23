До первого дыма: 5 ошибок с камином и печью, из‑за которых можно лишиться дома

Камин в гостиной или печь в загородном доме — мечта многих владельцев жилья. Но неправильная эксплуатация этих отопительных приборов может обернуться пожаром, разрушением конструкции и опасным отравлением. Какие ошибки чаще всего приводят к трагедиям и как их избежать? Подробности в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Не пропустить угарный газ: как пользоваться камином и печью

Фото: 5-tv.ru

В Тверской области есть настоящая русская печь, которой более сотни лет. Хозяйка избы Алеся Данилова готовит мясо, супы, каши, выпечку и даже десерты, как в старину. Блюда получаются намного вкуснее. Супруги купили именно этот дом, потому что влюбились в печь с первого взгляда.

«(Печь. — Прим. ред.) душа дома, душа семьи. Потому что говорят, что даже когда печь топится, ни в коем случае нельзя ругаться. И тем более, если готовится еда, особенно хлеб, хлеб всему голова, ни в коем случае не должно быть ссор, дрязг и уж тем более каких-то плохих слов», — рассказывает женщина.

Печей в избе, кстати, две. Одна — классическая русская, а вторая — голландка. Обе — старинные.

Такую находку обнаружил печник, когда ремонтировал голландку. И это далеко не единственное, что удивило.

«Это труба для самовара. Можно вытащить. Кирпич стоит не таким вот образом, то есть на ребро. Своей большей частью лицевой», — показывает владелица дома с печью.

Алеся и ее муж установили в доме датчики угарного газа. Ведь именно его называют «тихим убийцей».

«Потому что человек засыпает. Отравление угарным газом человек просто тихо засыпает. Там фактически как введение в наркоз, ощущение тепла, умиротворения, и все», — объясняет пульмонолог Даниил Щепеляев.

Угарный газ плотно соединяется с гемоглобином и поэтому его очень сложно вывести из организма. Требуется интенсивная терапия. Чтобы не допустить его проникновения в дом, важно не закрывать задвижку раньше времени.

«Вот видите, язычки ведь там такие пламени синенькие, если видно, зелененькие. Вот видите там, вот это угар, Вот сейчас прогорит и печку закроем, это для безопасной топки», — комментирует печник Сергей Рой.

Еще одна частая ошибка — холодная труба. Если изначально ее не прогреть, весь дым затянет в помещение.

«Труба не пускает в себя горячий дым, там стоит такая пробка. Она как воздушно-водяная такая пробка. Ну, как тяжелый пар. Прогреть можно горелочкой, можно, там, я не знаю, листочек бумажки свернуть. На камин, если положить, там, на верхний зуб положил, у тебя труба прогрелась», — поясняет эксперт.

Важно не перетопить устройство: и чугун, и кирпич могут лопнуть. Использовать нужно сухие дрова — из-за влажных скапливается сажа. Что также чревато заболеваниями: вплоть до фиброза легких и бронхоспазма.

Печь или камин: что лучше выбрать

Фото: 5-tv.ru

Камин — это более простой отопительный прибор. В нем камера сгорания связана прямым дымоходом непосредственно с улицей. Он отдает тепло, пока горят дрова. Как только они потухнут — придется снова подбрасывать и разжигать, иначе станет холодно.

А горячие газы в печи проходят по более сложным дымовым каналам и оставляют гораздо больше тепла на стенках печи. Нагревается печь не так быстро, как камин. Ее нужно топить около пяти-шести часов, но зато тепло она держит в течение суток.

«Поэтому печь может быть единственным отопительным прибором в доме, а вот камин требует наличия какой-то дополнительной системы отопления и носит исключительно декоративную функцию», — отмечает ведущий программы Филипп Курочкин.

Устанавливать печи эксперты рекомендуют именно весной — за полгода до отопительного сезона. Будет время обсудить все нюансы с мастером и приступить к кладке — температура позволяет.

Кстати, выбор сейчас очень богат: кирпичные, каменные, металлические — из чугуна или стали. По типу топлива различают дровяные, угольные, пеллетные, газовые и электрические.

Чем отличаются современные печи от старинных

Фото: 5-tv.ru

«Старый кирпич гораздо лучше, чем современный для печей. Если с тепловой точки зрения, не с точки зрения дизайна, там внешнего вида, эстетики, а именно с точки зрения вот тепловых характеристик эксплуатации. Раньше никто не делал печи под расшивку, ну как сейчас вот, чисто кирпич видно там, под лаком кирпич. Они штукатурились и белились», — разъясняет печник.

Именно так хочет поступить и героиня программы Алеся. Русская печь нуждается в реставрации и мечта хозяйки — поскорее ее провести.

«Поднять, сделать ее более ровной, поставить на хороший фундамент. Но если мы правильно понимаем, уже изучив многие материалы, посоветовавшись с профессионалами, скорее всего придется ее перекладывать. Но если даже нам придется это сделать, мы бы хотели восстановить ее в том же виде, в каком она есть сейчас», — делится она.

Чтобы печь или камин работали исправно, их необходимо чистить перед каждым отопительным сезоном, то есть хотя бы раз в год. Также обязательно соблюдать правила эксплуатации.

Перед покупкой важно понять, какие задачи должно решать устройство.