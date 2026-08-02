Рубио: США оценят возможность возобновления переговоров по Украине

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 59 0

По мнению госсекретаря, урегулирование затягивается из-за «жестких красных линий сторон».

Когда США вернутся к украинскому вопросу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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В ближайшие пару недель администрация президента США Дональда Трампа изучит возможность возобновления мирных переговоров по Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News сказал госсекретарь Марко Рубио.

«Мы посмотрим, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами и положить конец», — отметил он.

По словам Марко Рубио, переговорный процесс осложняют «жесткие красные линии сторон». По его мнению, конфликт удастся урегулировать лишь тогда, когда позиции Москвы и Киева станут немного ближе. США, как добавил госсекретарь, готовы содействовать в разрешении украинского кризиса.

Не так давно Дональд Трамп лично встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После чего американский лидер выразил уверенность в том, что мир между Россией и Украиной возможен. Кроме того, он, по мнению Трампа, будет намного прочнее, чем договор о прекращении огня с Ираном.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, сказал, контакты России и США по украинскому вопросу продолжаются в рабочем порядке. Вашингтон никогда не терял интереса к данной теме, но раньше перед Трампом стояли более приоритетные вопросы, уточнил официальный представитель Кремля.

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