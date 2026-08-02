Алексей Чадов про походы к психологу: «Не могу изливать душу чужому человеку»

Актер Алексей Чадов заявил, что не нуждается в психологах

Актер Алексей Чадов заявил, что не нуждается в психологах. По его словам, он не умеет изливать душу чужому человеку. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь», в котором он сыграл главную роль.

Точно также актер не смог бы раскрыться священнику. Чадов отметил, что вместо психотерапии предпочитает конструктивный разговор внутри.

«Мне психолог не нужен. Я не могу изливать душу чужому человеку. У меня другой подход. Я могу сам проживать, я достаточно самокритичен. Я везде прекрасно понимаю, где я неправ, или где мне нужно что-то в себе изменить или что-то поднастроить и так далее. Я вот за конструктивный разговор внутри. И батюшке не могу рассказать все, что у меня. Просто я так устроен. Есть такие люди, которые не общаются. Для меня это все равно чужой человек, очень чужой», — поделился актер.

В ходе беседы с корреспондентом подключилась к диалогу жена Чадова, Лейсан Галимова. Она-то и намекнула, что, на самом деле, супруг посещает психотерапевта.

«У него есть психотерапевт дома», — намекнула девушка.

Чадов заулыбался и все же отметил, что реальная психотерапия для него — это общение с его близкими друзьями, которые авторитетны в жизненном и семейном опыте.

«У них спрашиваю совета. Я смотрю, как они живут, как они выруливают какие-то сложные ситуации и так далее. Для меня это и есть так сказать психологическая помощь», — подчеркнул он.

Если Алексей Чадов даже не собирается на прием к психологу и полностью уверен в собственных силах, то актер Сергей Бурунов не так давно прибегнул к помощи специалиста.

По его словам, когда-то он придерживался принципа «я мужчина, я справлюсь сам», но, когда внутренняя боль не утихала, он осознал, что все стереотипы — большая глупость и, на самом деле, обращаться за помощью — это нормально и не постыдно.

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