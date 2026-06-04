Травмы головы сломали психику? Мозг хоккеиста Лемье изучат после суицида

Мозг совершившего суицид хоккеиста Клода Лемье изучат

Повторные травмы головы в спорте давно связывают с хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ). Это дегенеративное заболевание мозга находят у бывших спортсменов, которые годами получали удары, сотрясения и микротравмы.

ХТЭ может сопровождаться нарушениями памяти, спутанностью сознания, изменениями поведения, депрессией, импульсивностью и проблемами с контролем эмоций.

Главная сложность в том, что ХТЭ пока нельзя надежно подтвердить при жизни. Диагноз ставят после смерти, изучая ткань мозга. Поэтому каждая передача мозга спортсмена в научный центр становится не только личной трагедией семьи, но и вкладом в ответ на вопрос: что делают годы жесткого спорта с нервной системой?

Что нашли ученые

Новое исследование, опубликованное в Science Translational Medicine, показало: у бывших спортсменов контактных видов спорта могут десятилетиями сохраняться изменения в гематоэнцефалическом барьере. Это защитная система сосудов мозга, которая в норме не пропускает в нервную ткань лишние вещества из крови.

Ученые обследовали 47 бывших профессиональных спортсменов из контактных видов спорта, включая регби и бокс, и сравнили их с людьми без такого опыта. В среднем после завершения карьеры прошло 12 лет. У бывших спортсменов барьер оказался более проницаемым, чем у участников контрольной группы.

Самые выраженные нарушения совпадали с худшими результатами тестов памяти и когнитивных функций. Обычные анализы крови не показали такой связи. Настораживающие признаки стали заметны при изучении иммунной системы: у людей с более серьезным повреждением барьера было больше воспалительных лейкоцитов и маркеров иммунной активации.

История Клода Лемье

В мае 2026 года умер Клод Лемье — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, один из самых жестких и неудобных игроков своего поколения. Ему было 60 лет. Агенство Associated Press сообщило, что власти округа Палм-Бич во Флориде рассматривают смерть как вероятный суицид.

Лемье провел в НХЛ 21 сезон, выступал за «Монреаль Канадиенс», «Нью-Джерси Девилз», «Колорадо Эвеланш» и другие команды. Он выиграл четыре Кубка Стэнли с тремя клубами и получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф 1995 года. В плей-офф он забил 80 голов — один из самых сильных результатов в истории НХЛ.

Его стиль был предельно жестким. Лемье провоцировал соперников, шел в силовую борьбу, набрал почти 1800 штрафных минут за регулярную карьеру. Один из самых известных эпизодов — силовой прием против Криса Дрейпера в 1996 году, после которого противостояние «Колорадо» и «Детройта» стало одной из самых острых вражд в хоккее.

После смерти семья Лемье решила передать его мозг в центр изучения ХТЭ Бостонского университета. В заявлении, которое распространила дочь хоккеиста Клаудия Лемье Бишоп, семья подчеркнула: это не должно становиться основанием для поспешных выводов о состоянии спортсмена. Цель — помочь ученым лучше понять последствия повторных травм головы и сделать спорт безопаснее.

История Бобби Халла

Вторая история уже получила научное подтверждение. У Бобби Халла, члена Зала хоккейной славы и обладателя Кубка Стэнли 1961 года, после смерти нашли ХТЭ. Об этом сообщало Associated Press со ссылкой на заявление вдовы хоккеиста Деборы Халл.

Халл умер в январе 2023 года в возрасте 84 лет. В последние годы жизни он страдал от кратковременной потери памяти и нарушения сознания. Еще при жизни он завещал мозг ученым. В Центре ХТЭ Бостонского университета подтвердили заболевание.

Халл был одним из самых результативных нападающих своего времени. За 16 сезонов в НХЛ он забил 610 голов, выступал за «Чикаго», «Хартфорд» и «Виннипег». Его мощный бросок и физическая манера игры сделали его легендой, но именно такие карьеры теперь заставляют ученых изучать цену многолетних ударов.

Дебора Халл говорила, что решение мужа было связано в том числе с болью семьи Стэна Микиты, его бывшего одноклубника, у которого также подозревали последствия повреждений мозга.

Что показали хоккеисты

Бостонский университет ранее сообщил: у 18 из 19 умерших хоккеистов-мужчин, чей мозг изучали исследователи, была обнаружена ХТЭ. Ученые также выяснили, что вероятность выявления ХТЭ увеличивалась на 34% за каждый год игры в хоккей.

Эти цифры нельзя переносить на всех хоккеистов без оговорок. В мозговые банки часто попадают спортсмены, у которых при жизни уже были тревожные симптомы, поэтому выборка не равна всей хоккейной популяции. Но данные показывают направление риска: чем дольше карьера в контактном спорте, тем выше накопленная нагрузка на мозг.

ХТЭ находили и у других хоккеистов, включая Боба Проберта, Дерека Бугарда, Ральфа Бэкстрома и Стэна Микиту. В 2024 году покончил с собой бывший игрок НХЛ и КХЛ Крис Саймон; его семья также связывала его страдания с симптомами, похожими на ХТЭ.

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