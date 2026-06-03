Экономически Молдавия не сможет выжить без России. Об этом «Известиям» заявил бывший президент республики и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Молдова не выживет, не сможет выжить без экономического сотрудничества с Россией. <…> С экономической точки зрения нам нужна Россия, нам нужено СНГ (Содружество независимых государств. — Прим. ред.). Это безусловно», — подчеркнул Додон.

Он пояснил, что если его страна начнет импорт из Евросоюза, то у нее просто «не останется шансов», так как стоимость продукции будет слишком высокой.

Политик добавил, что Молдавии нужен экономический нейтралитет. Это значит, что республике необходимо отказаться от ввода санкций против кого бы то ни было.

Грузия пошла именно по такому пути, отметил Додон. Эта страна отказалась от санкций, и ее экономика стала расти. В отличие от других государств, которые выбрали путь ограничений и сами от этого пострадали.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами. На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

Отдельное значение имеет международная повестка. ПМЭФ проходит на фоне меняющейся мировой системы, поэтому на нем обсуждают адаптацию к новым условиям, санкционное давление, развитие связей с глобальным Югом и Востоком, сотрудничество с государствами БРИКС, Азии, Африки и Латинской Америки. Участие представителей десятков стран подчеркивает, что форум остается пространством для международного диалога даже в условиях напряженной геополитической обстановки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что присутствие на ПМЭФ-2026 подтвердили участники из более чем 130 стран. Приехали и представители тех государств, действующее руководство которых делает все, чтобы разрушить отношения с Россией.

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