«Она не успокаивается»: Полина Диброва подаст в суд на Елену Товстик

Адвокат Дибровой подтвердила подачу иска против Елены Товстик

Модель Полина Диброва намерена через суд защитить свою честь и достоинство от систематических публичных оскорблений со стороны бывшей жены российского миллионера Романа Товстика Елены. Об этом 5-tv.ru рассказала адвокат Марина Дубровская.

«Ну вот триггер — это последние высказывания, ну а так, если вы наблюдали, она примерно год не успокаивается, поэтому мы все-таки приняли решение подавать иск», — пояснила защитница.

Последней каплей для Дибровой стал откровенный пост Товстик, приуроченный ко дню рождения оппонентки. Бывшая жена предпринимателя Романа Товстика публично назвала Полину «поцелуем Иуды» и заявила, что та, будучи ее близкой подругой и крестной матерью ребенка, закрутила роман с ее мужем.

Елена выдвинула и другие серьезные обвинения: по ее словам, пара разлучает общих детей, подвергает их опасности — катает без жилетов в открытом море, учит пить водку и селит в отели «18+».

Конфликт между женщинами тлеет уже несколько месяцев, но после резкого выпада в соцсетях Диброва перестала надеяться на мирное урегулирование. В ближайшее время юристы подадут иск о защите чести и достоинства, требуя опровержения порочащих сведений.

Скандал между Еленой Товстик и Дибровой разгорелся из-за того, что Полина ушла от телеведущего Дмитрия Диброва к бизнесмену Роману Товстику.

Ранее 5-tv.ru писал, что модель Полина Диброва познакомила любовника — миллионера Романа Товстика — с семьей.

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