Слишком перегружены: более ста насильников выпустят из тюрем в Британии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Власти готовы идти на крайние меры ради освобождения мест.

Зачем в Британии из тюрем выпустят более ста насильников

Фото: www.globallookpress.com/Moritz Frankenberg

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В Британии из тюрем выпустят более ста насильников

Более ста преступников, осужденных за совершение сексуального насилия, будут досрочно выпущены на свободу в рамках мер по разгрузке британской пенитенциарной системы в июле 2026 года. Об этом сообщило издание Daily Star. По данным журналистов, масштабная амнистия затронет тысячи человек.

«С сентября планируется освобождение около 2462 заключенных, в том числе более 100 насильников», — отмечается в материале британской газеты.

Такое решение правительство было вынуждено принять в связи с критической нехваткой мест в камерах, которая достигла своего предела.

Проблема переполненности тюрем в Великобритании носит системный характер и уже приводила к спорным решениям в прошлом. Так, ранее газета Sun указывала, что в течение года власти применили экстренную схему депортации и досрочного освобождения для 48,9 тысячи человек.

Тогда заключенным позволяли выйти на свободу после отбытия всего 40% от назначенного судом срока. При этом Министерство юстиции Англии и Уэльса признавало наличие серьезных сбоев в системе: ежегодно более сотни осужденных ошибочно оказываются на свободе раньше положенного времени из-за административных просчетов ведомства. На текущий момент власти продолжают искать способы оптимизации исправительной системы без ущерба для безопасности граждан.

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