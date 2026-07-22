«Лучший день в жизни»: самый популярный блогер в мире MrBeast женился

Блогер MrBeast женился

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast, известный в обычной жизни как Джеймс Дональдсон, женился на своей избраннице Тее Бойсен. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram*.

Для свадебного образа жених выбрал классический белый пиджак, дополненный темными брюками и галстуком-бабочкой, в то время как невеста предстала в традиционном белом платье.

«Я встретила MrBeast, и это был лучший день в моей жизни», — прокомментировала Бойсен памятные кадры.

Закрытое праздничное мероприятие было организовано на частном острове Некер, который находится в собственности известного британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Согласно информации журналистов, на свадьбу были приглашены около 70 человек, включая друзей и членов семьи.

История отношений пары началась еще в 2022 году, а в декабре 2024 года Дональдсон сделал своей спутнице официальное предложение руки и сердца.

Стоит отметить масштаб популярности блогера: летом текущего года число его подписчиков достигло отметки в 500 миллионов человек. На своем канале он продолжает выпускать ролики с дорогостоящими экспериментами и социальными проектами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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