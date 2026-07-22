Роскомнадзор не ограничивал доступ к DeepSeek на фоне данных об утечке диалогов

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 54 0

Ранее появилась информация, что данные переписок оказались в поисковой выдаче Google.

Роскомнадзор не блокировал DeepSeek

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Роскомнадзор не вводил каких-либо ограничений на работу китайской нейросети DeepSeek, несмотря на появившуюся в сети информацию об утечке пользовательских чатов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного органа.

«Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek подобные решения не поступали», — пояснили в Роскомнадзоре.

Поводом для разъяснений стали сообщения о том, что переписки пользователей с нейросетью оказались в поисковой выдаче Google. Причиной утечки стала индексация публичных ссылок, которые пользователи самостоятельно создают, чтобы поделиться конкретным диалогом с другими людьми.

Сам сервис при формировании такой ссылки предупреждает, что содержимое чата сможет увидеть любой обладатель адреса, и рекомендует проверять его на наличие конфиденциальных сведений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что основатель DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым создателем чат-ботов ИИ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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