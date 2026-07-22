Гинеколог Милютина: в сбое цикла в июне нет ничего опасного

В июне 2026 года в сети массово заговорили о загадочном «июньском феномене»: тысячи женщин по всему миру жалуются на сбой менструального цикла. Кто‑то столкнулся с тем, что месячные пришли дважды за месяц, кто‑то — с тем, что они не начались вовсе. Многие отмечают, что впервые за долгие годы столкнулись с такой проблемой.

Сначала ученые попытались связать происходящее с аномальной жарой в Европе, но жалобы поступают и из других регионов планеты — и это сбивает с толку. На фоне паники в соцсетях начали плодиться теории заговора: некоторые пользователи всерьез полагают, что сбой циклов как‑то связан с «отключением Большого адронного коллайдера».

Однако врачи призывают не поддаваться ажиотажу. Как объяснила гинеколог Мария Милютина в беседе с 5‑tv.ru, изменения носят вполне обычный сезонный характер и вовсе не являются каким‑то новым феноменом.

Дело в особенностях светового дня: июнь — месяц с самой большой его продолжительностью. Из‑за этого снижается выработка мелатонина — гормона, который напрямую влияет на циркадные ритмы. А они, в свою очередь, тесно связаны с работой репродуктивной системы. Поэтому небольшие колебания цикла в это время года — вполне естественная реакция организма.

«Июнь — это месяц с самой большой продолжительностью светового дня, и, соответственно, при такой продолжительности дня уменьшается выработка мелатонина и, соответственно, меняются циркадные ритмы, и цикл может немножко меняться», — сказала врач.

К тому же сезонные особенности затрагивают и овуляцию: весной и летом она случается чаще, а зимой — реже. При этом у каждой женщины своя чувствительность к таким переменам. На фоне общих закономерностей могут накладываться индивидуальные факторы: например, нарушение режима сна, ночная работа или другие привычки, сбивающие биологические часы.

Сама Мария Милютина отмечает, что среди ее пациенток нет всплеска нарушений, выходящих за рамки обычной сезонной нормы. По словам врача, перед нами типичный пример того, как рядовое физиологическое явление в соцсетях превращают в масштабный «феномен».

Ранее гинеколог рассказала, почему в жару шансы на успешное зачатие снижаются.

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