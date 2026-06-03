Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан, прибывшей в Россию с государственным визитом.

Помимо переговоров в Москве, у главы африканского государства запланировано участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Визит Самии Сулуху Хасан проходит с 3 по 5 июня. До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что глава Танзании проведет переговоры в Кремле, которые пройдут в узком и расширенном составах.

Также в программе визита предусмотрена церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. После переговоров в Грановитой палате пройдет государственный обед от имени президента России.

Президент Танзании отправится в Санкт-Петербург 4 июня, где проходит ПМЭФ. Там она выступит на форуме и примет участие в мероприятиях российско-танзанийского делового сообщества.

Самия Сулуху Хасан стала президентом Танзании в марте 2021 года после смерти предыдущего лидера страны Джона Магуфули. Она стала первой женщиной в истории страны, занявшей пост лидера государства.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе форума заявлено более 150 мероприятий. Среди них сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи, а также дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Танзании прибыла в Россию. Ее самолет приземлился в аэропорту Внуково в Москве.

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