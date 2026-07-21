Опасные звонки из «поликлиники»: мошенники угрожают аннулировать ОМС

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 115 0

Аферисты выманивают персональные данные, пугая закрытием медицинских карт.

Мошенники угрожают аннулированием полиса ОМС что делать

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники начали угрожать россиянам аннулированием полиса ОМС

В России зафиксирована новая волна мошенничества, при которой злоумышленники запугивают граждан аннулированием полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщило издание RT со ссылкой на старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Чирикову.

Преступники связываются с россиянами по телефону, выдавая себя за администраторов или врачей государственных поликлиник. В ходе беседы они могут приглашать жертву на прохождение диспансеризации или предлагать услуги по цифровизации личных данных, например, перевод бумажной медкарты в электронный вид или обновление сведений в системе ЕМИАС.

Основная цель таких манипуляций — создать повод для срочного действия со стороны человека. Преступники утверждают, что если прямо сейчас не выполнить их инструкции, то медицинская страховка будет аннулирована, а доступ к лечению заблокирован.

Для «решения проблемы» они просят продиктовать код из СМС-сообщения, сообщить номер СНИЛС или паспортные данные. Чирикова предупредила, что полученная информация позволяет взломщикам проникнуть в личный кабинет на портале «Госуслуги».

В некоторых случаях применяется сложная многоступенчатая схема обмана: после получения доступа к аккаунту человеку звонят якобы сотрудники службы поддержки портала или полиции.

Они заявляют о взломе профиля и убеждают жертву перевести накопления на так называемые безопасные счета. Эксперт подчеркнула, что настоящие медики никогда не запрашивают конфиденциальные коды или документы по телефону.

При возникновении сомнений рекомендуется немедленно прервать диалог и самостоятельно перезвонить в медицинское учреждение по официальному номеру. Ранее также стало известно о схемах, где под видом предложений о летней стажировке мошенники обманывают студентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Солнце наносит удар: Землю накроет опасная магнитная буря красного уровня
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео