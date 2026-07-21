Опасные звонки из «поликлиники»: мошенники угрожают аннулировать ОМС

Мошенники начали угрожать россиянам аннулированием полиса ОМС

В России зафиксирована новая волна мошенничества, при которой злоумышленники запугивают граждан аннулированием полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщило издание RT со ссылкой на старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Чирикову.

Преступники связываются с россиянами по телефону, выдавая себя за администраторов или врачей государственных поликлиник. В ходе беседы они могут приглашать жертву на прохождение диспансеризации или предлагать услуги по цифровизации личных данных, например, перевод бумажной медкарты в электронный вид или обновление сведений в системе ЕМИАС.

Основная цель таких манипуляций — создать повод для срочного действия со стороны человека. Преступники утверждают, что если прямо сейчас не выполнить их инструкции, то медицинская страховка будет аннулирована, а доступ к лечению заблокирован.

Для «решения проблемы» они просят продиктовать код из СМС-сообщения, сообщить номер СНИЛС или паспортные данные. Чирикова предупредила, что полученная информация позволяет взломщикам проникнуть в личный кабинет на портале «Госуслуги».

В некоторых случаях применяется сложная многоступенчатая схема обмана: после получения доступа к аккаунту человеку звонят якобы сотрудники службы поддержки портала или полиции.

Они заявляют о взломе профиля и убеждают жертву перевести накопления на так называемые безопасные счета. Эксперт подчеркнула, что настоящие медики никогда не запрашивают конфиденциальные коды или документы по телефону.

При возникновении сомнений рекомендуется немедленно прервать диалог и самостоятельно перезвонить в медицинское учреждение по официальному номеру. Ранее также стало известно о схемах, где под видом предложений о летней стажировке мошенники обманывают студентов.

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