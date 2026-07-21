Армия России поразила сухогруз в порту Николаев

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для перевозки грузов в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале российского военного ведомства.

Как заявили в Минобороны, удары высокоточным оружием и беспилотниками нанесли по объектам в портах Одессы, Черноморска и Николаева. В Одессе поразили портовую инфраструктуру, где разгружали и хранили грузы военного назначения.

В Черноморске удар пришелся по цеху судоремонтного завода. В Николаеве, как сообщили в Минобороны, был поражен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило об ударах по судам в Черном море. По его данным, беспилотники поразили балкер и два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморска.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об ударе по сухогрузу в районе острова Змеиный. По данным ведомства, судно также перевозило груз для ВСУ.

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