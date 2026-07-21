Коррупционный скандал: экс-мэру Каспийска грозит до 15 лет лишения свободы

О громком коррупционном скандале в Дагестане. Там задержан бывший мэр Каспийска Борис Гонцов, он стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки пятью квартирами, суммарная стоимость которых почти 20 миллионов рублей.

От кого же чиновник получил такой подарок и какие услуги должен был оказать взамен — знает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

По информации журналистов, вот тот самый дом, который фигурирует в уголовном деле. Именно здесь, по версии следствия, экс-глава Каспийска получил от застройщика пять квартир взамен на разрешительные документы.

Бывшего главу Каспийска Бориса Гонцова уже задержали.

«Вы подозреваетесь в получении взятки в особо крупном размере», — зачитывают ему в оперативном кадре.

По данным следователей, речь о более чем 18 миллионах рублей. Во столько оценивается вся недвижимость, полученная чиновником.

«Вознаграждение предназначалось за оказание содействия в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, строительство которого было завершено с нарушением требований разрешительной и проектной документации», — сказала старший помощник руководителя СУ СК России по Дагестану по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Амина Исаева.

Следствие утверждает, квартиры оформили не на самого чиновника, а на доверенных лиц. Вместе с бывшим мэром фигурантами уголовного дела стали начальник отдела муниципального контроля администрации Каспийска и директор строительной компании.

Борис Гонцов возглавил Каспийск в 2020 году после многолетней службы во внутренних войсках, ушел в звании генерал-майора Росгвардии. Однако за время его работы администрация регулярно оказывалась в центре громких скандалов.

В этом году жители города жаловались на перебои с водоснабжением. Общественники обвиняли чиновников мэрии в провалах управления коммунальным хозяйством.

Не меньше вопросов возникало и к градостроительной политике. Представителей администрации критиковали за массовую выдачу разрешений на строительство. Дома строятся, а инфраструктуры на прилегающей территории нет.

«Мы уже шесть лет живем, Кавказская, 28-22, там нет никакой инфраструктуры. Вода есть у нас, остального вокруг ничего нет. Ни дорог, ни тротуаров. Начинается сезон дождей — все, дети ходят в бахилах, мы собираем у жильцов деньги, сами отсыпаем эту дорогу», — сказал житель Каспийска Алисултан Гасангусейнов.

Это уже не первый подобный скандал в мэрии Каспийска. В прошлом году по подозрению в хищении более десяти миллионов рублей при выкупе земельных участков был задержан начальник городского управления имущественных отношений. Теперь следователи проверяют уже обстоятельства, связанные с работой самого бывшего главы города.

Борис Гонцов покинул должность мэра Каспийска по собственному желанию в начале июня, и вот спустя месяц стал фигурантом уголовного дела.

Борису Гонцову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Если суд признает его виновным, бывшему главе Каспийска грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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