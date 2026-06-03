Дети в закрытых чатах: Бельский призвал контролировать мессенджеры

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

В Петербурге обсуждают, как снизить влияние гаджетов на подростков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Александр Бельский призвал контролировать использование мессенджеров детьми

Контроль за тем, как дети пользуются мессенджерами, стал особенно важен на фоне роста подростковой преступности. Об этом «Известиям» заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в рамках ПМЭФ.

По его словам, в городе активно развивают инфраструктуру для занятости детей: открываются спортивные школы, секции и кружки. Однако, несмотря на это, уровень детской преступности в Санкт-Петербурге за год вырос на 45%. Бельский связал проблему, в том числе с тем, что значительную часть времени подростки проводят с гаджетами.

«В основном их (детей. — Прим. ред.) кто-то ведет куда-то, то есть они участвуют в каких-то закрытых чатах, через мессенджеры. Поэтому, конечно, что мы можем сейчас сделать? Максимально ограничить их взаимодействие с этим мессенджером, либо максимально взять его под контроль», — сказал Бельский.

Глава городского заксобрания также рассказал, что обсуждается идея запрета или ограничения использования телефонов детьми в школах. При этом инициатива пока находится на ранней стадии, поэтому, по его мнению, уже сейчас важно использовать другие способы профилактики.

Бельский предложил начинать контроль за использованием гаджетов с семьи. Родители, по его словам, могут ограничивать доступ детей к отдельным сайтам и следить за активностью в мессенджерах.

«Есть и ограничения посещения тех или иных сайтов, (есть. — Прим. ред) возможность контролирования мессенджера. Родители могут поставить родительский контроль, в том числе и на количество времени, которое ребенок использует в телефоне», — сказал он.

По мнению Бельского, такие меры могут стать частью более широкой работы по защите детей от опасного влияния закрытых онлайн-сообществ и вовлечения в противоправные действия.

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