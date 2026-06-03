Максим Соколов назвал главный козырь Lada в борьбе с конкурентами

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 52 0

Именно этот фактор доступности закладывается в основу при разработке перспективных новинок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

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По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, фундаментом позиций компании остается ценовой разрыв: если усредненный прайс на новую легковушку в стране достиг планки в 3,5 миллиона рублей, то верхняя граница стоимости моделей Lada не поднимается выше 2,2 миллиона рублей. Об этом он заявил в студии «Известий» в рамках ПМЭФ.

Топ-менеджер подчеркнул, что завод осознанно удерживает за собой сегмент самых бюджетных транспортных средств, называя это не просто рыночной тактикой, а ДНК предприятия.

«Это наша долгосрочная линия и, можно сказать, предназначение, заложенное историей. Мы намеренно остаемся в нише наиболее доступных предложений, и на сегодняшний день наш портфель — самый выгодный по цене относительно любых соперников, включая представителей китайского автопрома», — заявил Соколов.

Именно этот фактор доступности, как пояснил глава компании, закладывается в основу при разработке перспективных новинок и определении их рыночной стоимости. При этом, несмотря на контроль над долей в 25% отечественного рынка новых машин, производитель не теряет бдительности. Соколов признал, что конкуренты дышат в спину, и игнорировать их усиление было бы ошибочно.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Он традиционно является одной из главных деловых площадок России. В 2026 году площадкой для ПМЭФ стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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