Изменения в передаче показаний счетчиков воды с августа: как избежать переплат

В России с августа изменится порядок передачи показаний счетчиков воды

Серьезные изменения в сфере ЖКХ ожидаются в ближайшее время — с 1 августа основным и предпочтительным для передачи показаний счетчиков станет онлайн-формат. И невнимательный плательщик несет определенные риски. О них рассказало издание 7Дней.ру.

Что случится при просрочке платежа

Пропуск срока передачи показаний — главная угроза для плательщиков. При несвоевременной подаче данных порядок начислений меняется автоматически. Так, первые три месяца платеж рассчитывают по среднему объему потребления за последние шесть месяцев, а уже с четвертого месяца — по нормативу с повышающим коэффициентом, из-за чего суммы в квитанциях заметно вырастут.

Чтобы снова платить по реальному расходу воды, собственникам придется подать письменное заявление, дождаться визита инспектора и оформить перерасчет.

Что делать тем, кто не готов к изменениям

При этом привычные способы передачи сведений - по телефону или с помощью бумажных форм - сохранятся. Они в первую очередь рассчитаны на пенсионеров, людей ограниченными возможностями и граждан без доступа к интернету.

Основными способами подачи данных с августа будут личные кабинеты управляющих компаний, портал ГИС ЖКХ, а также приложение «Госуслуги Дом». Кроме того, внедряется автоматизированный фрод-контроль — сверка поступивших цифр с предыдущими показателями. Услуга призвана уберечь плательщиков от случайных опечаток и искаженных сведений.

Как не столкнуться с переплатами

Чтобы избежать переплат за воду, необходимо уточнить в управляющих организациях временные рамки приема цифр и определиться с цифровым каналом. Также рекомендуется проверять данные в квитанциях, ежемесячно фотографировать счетчик, следить за целостностью пломб и подавать показания заранее, а не откладывать на последний день.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести льготы на оплату всех услуг ЖКХ для категории неработающих пенсионеров.

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