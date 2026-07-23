Нефтяной танкер подорвался и загорелся в Ормузском проливе

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Мурад Устаров
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В Иране заявили о неудачной попытке трех судов пройти через заминированный участок.

Взрыв нефтяного танкера в Ормузском проливе 23 июля

Фото: Reuters/Amirhosein Khorgooi/ISNA

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Тема:
Ормузский пролив

На юге Ормузского пролива три нефтяных танкера пытались пройти через заминированный участок. Один подорвался и загорелся, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Три нефтяных танкера <…> пытались пройти по заминированному маршруту на юге Ормузского пролива. После того, как один из танкеров подорвался и загорелся, два других быстро развернулись и уплыли», — говорится в сообщении.

В военном формировании исламской республики заявили, что корабли связаны с США. В КСИР также отметили, что пролив находится под контролем Ирана и ни одно судно не сможет пройти через него без согласования. Кроме того, военные предупредили о последствиях.

«Мы призываем США прекратить свою агрессию в этом чувствительном регионе и подвергать опасности коммерческие суда», — добавили в КСИР.

Ранее 5-tv.ru писал о подрыве двух нефтяных танкеров на минах в районе Ормузского пролива. В КСИР заявили, что пострадавшие корабли были связаны с американской разведкой.

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