Стас Михайлов преобразился до неузнаваемости: врач рассказала, что стоит за переменами
Врач эстетической медицины Марина Колесникова проанализировала фото артиста и назвала вероятные процедуры.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врач эстетической медицины Колесникова оценила преображение Стаса Михайлова
Поклонники едва узнают Стаса Михайлова: за несколько лет артист заметно изменился — сбросил около 17 кг, стал выглядеть моложе, а его стиль и черты лица заметно обновились.
Врач эстетической медицины Марина Колесникова в комментарии для 5‑tv.ru проанализировала фото певца за 2017–2026 годы и предположила, что перемены могут быть результатом комплексного антивозрастного подхода.
Певец Стас Михайлов перед началом церемонии вручения премии Шансон Года-2009.
Эксперт отметила более четкие контуры лица, уменьшение брылей, открытый взгляд и улучшенное качество кожи. Среди возможных процедур — SMAS‑лифтинг, блефаропластика, лазерное омоложение, RF‑лифтинг, биоревитализация и ботулинотерапия.
«Ключевой момент — качественно выполненные процедуры не нарушили эстетические пропорции мужского лица. Сохранены мужественный контур нижней челюсти, естественная мимика, индивидуальность и гармония черт.
Предположительно подобный результат может быть достигнут сочетанием хирургических и косметологических методов: SMAS-лифтинг лица и шеи, блефаропластика, коррекция подбородочной зоны, аппаратное ремоделирование тканей, лазерное омоложение, RF-лифтинг, биоревитализация, коллагеностимуляторы и ботулинотерапия.
Главный критерий успешного омоложения — лицо выглядит моложе, но остается узнаваемым», — отметила эксперт.
При этом специалист подчеркивает: выводы основаны только на визуальном сравнении снимков и не подтверждают проведение конкретных процедур.
Сам артист объясняет преображение сменой образа жизни. Главный фактор, по словам Михайлова, — полный отказ от алкоголя: он уверен, что даже небольшой бокал вина провоцировал у него переедание. Певец также придерживается особого режима питания — ест один раз в день, избегает еды перед концертами. Из косметологических вмешательств он признал лишь неудачный опыт с ботоксом: после уколов у него перестала подниматься одна бровь, и на этом эксперименты он закончил.
Реакция фанатов неоднозначна: одни восхищаются преображением, другие ностальгируют по «прежнему» Михайлову. Сам певец к критике относится с юмором: «Мне говорят: „С животом был лучше, был толстенький — хорошо, лысенький — хорошо, без зубов — хорошо“. Вот пойми, попробуй. Я вообще не реагирую на это».
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