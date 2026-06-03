Турбо для флагмана: АвтоВАЗ начал испытания Lada с турбодвигателем

АвтоВАЗ начал испытания Lada с турбодвигателем

АвтоВАЗ уже испытывает версию кроссовера Lada Azimut с турбированным двигателем. О дальнейшей судьбе модели станет известно после завершения тестов. Об этом глава компании Максим Соколов рассказал в студии «Известий» в рамках ПМЭФ.

По словам руководителя АвтоВАЗа, в перспективе флагманские автомобили марки могут получить как турбированные, так и гибридные двигатели. В первую очередь такие решения рассматриваются именно для Lada Azimut.

«Гибридные и турбированные двигатели, надеюсь, в недалеком будущем могут устанавливаться на наши флагманские автомобили. В первую очередь на Lada Azimut. И такой прототип мы готовы показать уже до конца этого года. А что касается автомобиля не с гибридным, а с турбированным двигателем, то он уже проходит испытания, и по итогу этих испытаний будет принято решение о его серийном запуске», — поделился Соколов.

Соколов также подтвердил сроки выхода Lada Azimut на рынок. Серийное производство кроссовера должно начаться в третьем квартале 2026 года, а продажи — в четвертом квартале.

О разработке гибридной версии Lada Azimut глава АвтоВАЗа рассказывал еще в апреле. Тогда он сообщал, что первый такой автомобиль планируют подготовить в третьем квартале 2026 года.

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